Un pavillon entièrement détruit par un incendie dans la Manche

Tendance Ouest a écrit :

Une journée recyclage et seconde vie à Avranches

Une journée recyclage et seconde vie à Avranches (Manche) ce samedi 1er décembre 2018. C'est organisé par la recyclerie Séemaphore et la Maison du Vélo. Des objets et vélos d'occasion sont à vendre. Une benne est à disposition du public pour récupérer des objets en état de marche ou réparables : meubles, électroménager, jouet, vélo, etc. C'est à l'espace St-Paul, allée Léa-Campain, de 10 heures à 17 heures.

10h07