Hockey sur glace (Magnus) : Rouen se fait peur contre Strasbourg

Le match.

Vingt victoires en 21 journées de Synerglace, Rouen demeure l'ogre de l'élite française du hockey sur glace en ce début de saison. Mais face à Strasbourg, ce vendredi 30 novembre 2018, les "Jaunes et Noirs" se seront fait peur. Le début de match est à l'avantage des Strasbourgeois qui marquent deux buts dans ce premier tiers par Julien Birgert en supériorité numérique puis par Danny Potvin et qui rentrent au vestiaire sur ce score de 2-0.

Au retour de la pause, les Rouennais vont revenir à égalité dans cette rencontre tout d'abord par Loic Lampérier en supériorité numérique puis par Alex Aleardi qui égalise à 2-2. Pensant avoir fait le plus dur dans cette partie, les Normands vont se faire surprendre et vont se retrouver de nouveau menés juste avant la fin du 2è tiers par Dylan Denomme 3-2. Décidément mal embarqués dans cette rencontre, les joueurs de Fabrice Lhenry vont tout de même parvenir à revenir à 3-3 par Joris Bedin avant d'enclencher définitivement la seconde et de marquer quatre nouveaux buts par Marc-André Thinel, Joel Caron, Chad Langlais et Alex Aleardi pour un score final de 7-3.

Les buts.

📽🔝🏒 🔥-- VIDÉO --🔥

Retrouvez le résumé des buts de la rencontre d'hier soir face à Strasbourg (7-3)

🧡🖤 pic.twitter.com/ajqQk3agIr — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) December 1, 2018

Au classement, les Dragons de Rouen sont toujours leader et effectuent un nouveau gros déplacement chez les Rapaces de Gap, vainqueur de Bordeaux 3-2 et 5è au classement dimanche 2 décembre 2018.