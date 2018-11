Gilets jaunes dans la Manche, le mouvement "ne faiblit plus" selon le préfet

Après 13 jours de contestations et avant les actions des gilets jaunes ce samedi 1er décembre 2018, le mouvement connaît une baisse d'effectifs, mais il ne faiblit plus selon le préfet de la Manche, qui constate entre 200 et 400 manifestants déterminés. C'est sur la gare maritime de Cherbourg que la situation est la plus tendue avec des faits de violences avérés. Jean Marc Sabathé le préfet de la Manche :

Le préfet qui alerte aussi sur la situation de la gare maritime de Cherbourg, les Compagnies maritimes britanniques, en pleine discussion sur le Brexit qui sera effectif dans quatre mois, décident en moment des stratégies pour l'année prochaine. Les signes négatifs envoyés en ce moment pourraient avoir un impact désastreux sur l'économie et l'emploi dit le préfet, qui a reçu également des demandes d'entreprises pour des recours à l'activité à temps partiel.

Trois manifestations

Trois manifestations sont organisées, déclarées en préfecture de la Manche, ce samedi 1er décembre 2018, une à Saint-Lô avec rassemblement sur la plage verte, la seconde pour une marche au Mont-Saint-Michel et une à Cherbourg rassemblement place verte.

Les autorités qui restent très attentives sur Carentan, avec une volonté de blocage des entrées de la ville, alors que se déroule le festival de Cinéma des Egaluantes, qui se déroule jusqu'à dimanche 2 décembre 2018, avec l'actrice et chanteuse Françoise Fabian, Claude Lelouch et Jean-Paul Rouve.