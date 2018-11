Football : Quevilly Rouen Métropole reçoit Boulogne-sur-Mer

Après une défaite 2-1 à Concarneau, l'équipe de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) revient à domicile pour recevoir au stade Robert Diochon le club de Boulogne, vendredi 30 novembre 2018, lors de la 15e journée de National à partir de 20 heures.

Un match indécis

Redescendu à la 6e place, le club de l'agglomération rouennaise reste tout de même dans le groupe de tête à cinq points du leader Le Mans et devant le club de Boulogne qui occupe la 7e place avec le même nombre de points que QRM.

Un match qui s'annonce donc indécis tant le bilan est quasi identique (six victoires, quatre nuls, quatre défaites, 15 buts marqués des deux côtés et 11 buts encaissés pour QRM et 12 pour Boulogne).

Comme les joueurs de Manu Da Costa, le club du Nord a perdu lors de la dernière journée, c'était sur leur pelouse face à Rodez sur le score de 3-0.

L'objectif reste donc simple pour le club normand, engranger un maximum de points pour rester dans le peloton de tête avant la trêve de Noël.