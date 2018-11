Caen : un premier gros week-end de festivités de Noël

La Ville de Caen (Calvados) a lancé, samedi 24 novembre 2018, les festivités de Noël, avec la Grande roue, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Ce week-end du samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018, place aux premières grosses animations dans le cadres des fêtes de fin d'année. La rédaction de Tendance Ouest en a sélectionné quelques unes pour vous.

Le coucher de soleil embrase le ciel ce soir 🔥😍. Quel #Sunset de feu derrière l'Abbaye-aux-Hommes et la grande roue ! #Caen #CaenJeTaime #JeudiPhoto pic.twitter.com/bJWP8I5cJ2 — Ville de Caen (@CaenOfficiel) 29 novembre 2018

Un conte sur les traces de Harry Potter

Un conte animé de dix minutes est projeté à partir de ce samedi 1er décembre, jusqu'au lundi 31 décembre 2018. Rendez-vous sur la place Malherbe, à l'angle des rues Ecuyère et Arcisse de Caumont, où il est diffusé en continu, de 17h30 à 22h30, sur la devanture au dessus de la pharmacie d'Anjou.

"Le père noël prépare ses cadeaux et va survoler toute l'agglomération caennaise", explique Sylvie Orcier, présidente des Vitrines de Caen, qui a participé à la mise en place de ce projet. L'animation est composée à la fois de dessins et d'images réelles de la ville de Caen "de demain", avec les nouveaux aménagements urbains, comme le tramway. De nombreuses références à l'univers du célèbre Harry Potter seront également présents, "comme la gare et le train, car c'est le thème de l'année chez les commerçants."

Le défilé des Ours

Pour célébrer la venue du Père Noël, la compagnie Remue-Ménage, avec son spectacle Gueule d'Ours déambule dans le centre-ville de Caen le samedi 1er décembre, à partir de 17h30. À savoir que le départ est prévu rue de Strasbourg.

#Scoop 🎅 Le Père Noël arrive à #Caen samedi ! La Cie Remue-Ménage déambulera en centre-ville dès 17h30 pour fêter son arrivée, avec son spectacle Gueule d'Ours, et sa horde d'ours blancs géants (départ: rue de Strasbourg). #Gratuit #NoëlàCaen pic.twitter.com/7HlDqubQUn — Ville de Caen (@CaenOfficiel) 28 novembre 2018

Lancement du marché de Noël

Cette année, le marché de Noël augmente sa durée de présence. Il sera présent du samedi 1er au lundi 31 décembre 2018 sur la place Saint-Sauveur. 59 chalets proposent jouets, vêtements, accessoires, objets artisanaux et de décoration. Mais également de l'alimentaire et des boissons. Particularité cette année, un volet international. Des produits russes, maghrébins, vietnamiens, belges, canadiens…

Samedi, c'est aussi le début du marché de Noël place Saint-Sauveur et du village de Noël rue Bellivet. 🎄 Jusqu'au 31/12, ils vous proposeront jouets, alimentations, boissons, objets artisanaux, de décoration... #NoëlàCaen #Caen. pic.twitter.com/u5Uuyixzh1 — Ville de Caen (@CaenOfficiel) 28 novembre 2018

Ouverture de la patinoire extérieure de Noël

La traditionnelle patinoire fait son retour ce vendredi 30 novembre. Mais exit la place du Théâtre. Rendez-vous désormais sur l'esplanade Léopold-Sedar-Senghor. Elle est ouverte les mercredis, samedis et dimanche de 11 heures à 18 heures (hors vacances scolaires). Ensuite, ce sera tous les jours, mêmes horaires lors des vacances de Noël.

Petits et grands vont pouvoir s'adonner aux joies de la glisse gratuitement. - Tendance Ouest