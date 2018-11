Eure : la permanence d'une députée LREM vandalisée à coups de masse

La permanence de Claire O'Petit, députée LREM de l'Eure, a été vandalisée à coups de masse à Vernon (Eure) par un individu qui a réussi à prendre la fuite, a appris l'AFP jeudi 29 novembre 2018, de sources concordantes.

"Les faits ont eu lieu aux alentours de 18 heures. Sept impacts de masse ont été relevés sur les vitres de la permanence qui était vide", a indiqué le commandant Joël Bachelet, chef du commissariat de Vernon. "L'individu, ganté, cagoulé et vêtu de noir a pris la fuite", a poursuivi le policier, précisant "qu'une enquête, conduite par le parquet d'Évreux, a été ouverte pour dégradation volontaire".

Dépôt de plainte

"Ce sont des actes inadmissibles et je porterai plainte dès demain [vendredi 30 novembre NDLR.]", a réagi de son côté Claire O'Petit. "Cela fait plusieurs jours que je suis avertie par les services de police de menaces qui pèsent sur mes deux permanences dans le département", a-t-elle ajouté, indiquant que la surveillance "avait été renforcée" autour de ses permanences et de son domicile ces derniers jours.

"Mon discours n'a pas plu à certains et ils ont voulu se venger"

La députée relie ces faits à sa participation à une émission organisée mercredi soir sur LCI et consacrée au mouvement des gilets jaunes. "Mon discours n'a pas plu à certains et ils ont voulu se venger", a-t-elle déclaré.

Menaces de mort

Dépôt de plainte suite à des menaces de mort par écrit. pic.twitter.com/Gaz2jdaXeA — Claire O'PETIT (@claireopetit) 19 octobre 2018

Déjà le 19 octobre, par communiqué de presse, la parlementaire avait expliqué avoir porté plainte après avoir reçu "des menaces de mort", la visant elle, mais aussi "des élus des partis LREM, UDI et LR".

"Il n'est malheureusement pas étonnant qu'au vu des comportements odieux et antidémocratiques de certains de nos élus, les paroles et les actions de haine s'aggravent et se libèrent", avait-elle également estimé.

