Caen : un collectionneur vend aux enchères près de 300 affiches de cinéma

Une vente aux enchères d'affiches de cinéma a lieu ce jeudi 29 novembre 2018, à partir de 18h30, dans une salle du cinéma Pathé des Rives de l'Orne, à Caen (Calvados). L'accès à la salle est gratuit.

De 20 euros à plusieurs centaines d'euros

Au total, près de 300 affiches de films sont proposées aux enchères. C'est Alain Van Gennep, un retraité, et surtout cinéphile, qui a recueilli les affiches auprès de quatre collectionneurs. Ces ventes permettent de "fournir aux cinéphiles des affiches de cinéma, car on en trouve nulle part", exprime-t-il.

Ce type de manifestation est organisé assez régulièrement dans les cinémas de France, avec la présence d'un commissaire-priseur. Une vente a déjà eu lieu à Caen, il y a deux ans.

Cette affiche de King Kong est l'une des plus belles pièces de cette vente. - Simon Abraham

Parmi les affiches proposées, des anciens films, des récents, aussi bien du cinéma français qu'international. Des grands succès populaires comme La Grande vadrouille, les tout premiers Superman, ou encore les grands succès cinématographiques avec Maryline Monroe comme La rivière sans retour.

"Des affiches avec plus ou moins de valeur. C'est une vente récréative. Les prix tourneront autour de 20 à 30 euros. Certaines seront seront plus chères. Certaines jusqu'à plusieurs centaines d'euros, comme une affiche du King Kong de 1953. C'est la plus belle pièce de cette vente", ajoute Alain Van Gennep.