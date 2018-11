La grève se poursuit à la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher

La CGT Total Raffinage/Pétrochimie appelle à la grève depuis le mercredi 21 novembre 2018. Le syndicat réclame le maintien des primes de quart, d'ancienneté et de panier dans la partie non dérogeable de la convention collective. L'UFIP, la chambre patronale du pétrole, s'y refuse et le groupe Total n'a pas non plus répondu positivement à la demande de la CGT. Mercredi 28 novembre 2018, une réunion était prévue dans l'après-midi entre les syndicats et la direction de Total pour de premières négociations.

Écoutez Alexis Antonioli, le représentant GCT Total Plateforme Normandie :

Une raffinerie quasi à l'arrêt

Depuis une semaine, les salariés du site Total de Gonfreville-l'Orcher sont en grève. La CGT annonce une participation de 50 à 70 % selon les jours. Alexis Antonioli, le présentant du syndicat sur le site normand, assure que plus une goutte de pétrole raffiné quitte la raffinerie depuis le début du mouvement et que l'ensemble des unités devrait être arrêté d'ici la fin de la journée (mercredi 28 novembre 2018).