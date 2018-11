Flers : réouverture de la supérette à Saint-Sauveur

Une bonne nouvelle pour le quartier populaire Saint Sauveur à Flers (Orne). Depuis plusieurs années, celui-ci a connu une totale rénovation de l'habitat, mais la supérette créée dans les années 70, était depuis longtemps fermée.

Construction dans les années 70

Ce quartier Saint-Sauveur a été construit dans les années 70. Il devait initialement s'étendre jusqu'à l'hôpital, mais la crise pétrolière de 1973 a eu raison de ces prévisions. La supérette prévue pour être au milieu du quartier s'est donc retrouvée au bout de celui-ci, puisque son implantation prévue, n'a jamais été achevée !

Commerce fermé

Longtemps tenu par les Coopérateurs de Normandie, ce commerce a finalement fermé voilà plusieurs années de cela. Le centre social a alors périclité. Seul un tabac et une pharmacie ont subsisté.

La ville de Flers est la seconde de toute la Normandie,devant Rouen, Le Havre, Caen, pour son très faible taux d'inoccupation des commerces. La première ville étant Deauville...

Réouverture

Ce véritable "centre de vie" du quartier vient de rouvrir, refait totalement à neuf pour 170 000€, après plus d'un million d'euros consacrés notamment à son désamiantage. Après six mois de travaux largement soutenus par Flers'Agglo, le département de l'Orne et même l'Union Européenne, il s'agit d'une initiative privée de Sélim et Ismaïl Kose, qui sont déjà implantés avec d'autres commerces à Caen et à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Les deux ont déjà d'autres projets pour redynamiser ce centre commercial :

Trois emplois ont été créés pour cette réouverture. Un quatrième est prévu début 2019. Dans le quartier, comme ce jeune, les habitants se disent très contents de cette réouverture :