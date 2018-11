Bonne table à Caen : je le trouvais le plus bon de Saint-Jean

Elle, qui l'aimait tant… Au café de Saint-Jean, situé au 98 de la rue, difficile de ne pas avoir la célèbre chanson dans la tête ! Une partition, et des photos de Lucienne Delyle, l'interprète originale, sont affichées au mur juste en face de moi. Malheureusement, ce midi-là, j'arrivais trop tard pour déguster le plat du jour, un filet de poulet sauce camembert qui me faisait tant envie, mais victime de son succès. On m'assure cependant qu'il revient régulièrement à la carte.

Des plats copieux

J'ai donc opté pour la salade bergère, composée de tomates, pommes, noix et toasts de chèvre, qui s'est avérée particulièrement copieuse. Mais ce n'était rien par rapport au dessert, une tarte citron meringuée, avec une véritable - et je pèse mes mots - montagne de meringue fondante. La serveuse n'avait pas menti quand elle a précisé qu'après ça, je n'aurai pas envie de grignoter dans l'après-midi ! Pour ce repas, je règle une addition de 13,70 euros, mais une formule plat/dessert du jour est proposée pour 11,90 euros, très correct pour des repas aussi copieux. Je reviendrai, ne serait-ce que pour goûter le filet de poulet sauce camembert, et ce même si je dois avoir "Mon amant de Saint-Jean" à nouveau dans la tête tout l'après-midi.

Pratique. Café de Saint-Jean, 98 rue Saint-Jean, Caen. Tél. 02 31 86 14 50.