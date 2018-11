Le HAC connaît son prochain adversaire en Coupe de la Ligue

Les footballeurs du Havre (AC) affronteront les Crocos de Nîmes (Gard) mercredi 19 décembre 2018, à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Le HAC a dû attendre le match de 16e de finale entre Nîmes et Saint-Étienne, mardi 27 novembre, pour connaître son adversaire. C'est donc finalement Nîmes qui s'est imposé, aux tirs au but, et qui se déplacera au stade Océane. La rencontre débutera à 21 heures.