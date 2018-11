Vigilance météo pour "vents violents"

Prudence dans le Calvados et la Manche, ce mercredi 28 novembre 2018 : Météo France place ces deux départements en vigilance jaune pour vents violents. On attend dans les prochaines heures des rafales de 65 à 70 km/h sur le littoral et même 80 km/h sur le cap de la Hague.