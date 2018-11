À Rouen, un père alcoolique condamné pour des violences sur sa famille

Le prévenu est absent à la barre du tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 23 novembre 2018. Le mercredi 8 février 2017, il s'en prend à son épouse à leur domicile de Rouen. Une fois de plus, il la tire par les cheveux et la gifle. Leur fille, mineure, reçoit également une gifle et lorsque leur fils s'interpose, il reçoit un violent coup de poing à l'œil. L'infirmière de son collège le remarque le lendemain et le signale aux services compétents. Les parents sont convoqués au commissariat et l'enfant entendu.

Une vie qui se dégrade

La femme du prévenu relate aux policiers les violences récurrentes de son époux quand il boit mais ajoute qu'elle n'est pas une femme battue. Leur fils confirme les claques qu'il reçoit régulièrement et reconnaît afficher un comportement déviant à son collège dont il est bientôt exclu. Le prévenu, quant à lui, explique que sa vie s'est dégradée depuis un arrêt maladie et le licenciement professionnel qui a suivi. L'addiction à l'alcool n'arrangeant rien, les tensions se sont ainsi multipliées au sein du couple, quand bien même il ne se dit "pas violent". Pour la partie civile, "le prévenu ne se remet pas en question", et le procureur de la République déclare que "les faits ne sont pas contestables". Quatre condamnations pour vols déjà portées à son casier judiciaire orientent le tribunal à le déclarer coupable des faits reprochés et à le condamner à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis.