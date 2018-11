Gilets jaunes : l'économie normande au ralenti

Le mouvement des gilets jaunes, entamé le samedi 17 novembre 2018, inquiète beaucoup les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie. Mardi 27 novembre 2018, elles publient un communiqué commun pour alerte les pouvoirs publics. " Après plus d'une semaine de mouvements sociaux, l'activité économique de la Région est fortement impactée et la situation ne manquera pas de devenir critique si elle perdure dans la perspective de cette période de fête ".

Les chiffres semblent assez alarmants. Les chiffres d'affaires seraient à la baisse de 30 à 50 % dans les commerces et les cafés hôtels-restaurants. Dans les grandes distributions, la situation serait encore plus préoccupante : 60 à 80 % de baisse du chiffre d'affaires.

Écoutez Léa Lassarat, la présidente de la CCI Seine-Estuaire (Le Havre) :

Les CCI demandent une intervention de l'État

Sur l'industrie et le bâtiment, les principaux impacts sont liés aux retards de livraison et d'approvisionnement et au temps de travail réduit des employés à cause des difficultés de circulation.

Les CCI de Normandie alertent la " Préfète ainsi que les services de l'État sur cette situation inquiétante et demandent que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l'activité économique puisse reprendre de manière normale ".