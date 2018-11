La mairie de Ouistreham instaure un couvre-feu pour les mineurs

Plusieurs incidents concernant des migrants se sont produits depuis la fin de semaine dernière à Ouistreham (Calvados). La mairie a donc décidé de mettre en place un couvre-feu à destination des mineurs. Vendredi 23 novembre 2018, une marche de soutien aux migrants avait dégénéré. Durant le week-end, un jeune homme avait été physiquement agressé, et enfin, lundi 26 au matin, des migrants s'étaient introduits au sein de la brigade de gendarmerie de Ouistreham. "Tout cela a conduit a généré un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux", explique le maire Romain Bail (Les Républicains). "Un certain nombre de jeunes avaient la volonté de passer à l'action contre des populations de migrants. Nous n'allons pas permettre des confrontations entre les jeunes mineurs de Ouistreham que je me dois de protéger et les jeunes migrants que je me dois de protéger aussi."

Le couvre-feu pour les mineurs entre en vigueur à compter de ce mardi 27 novembre au soir, jusqu'au mardi 4 décembre 2018. Il est effectif de 22 heures à 6 heures.