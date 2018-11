Chômage : la députée LR de l'Orne bouleverse les règles

Faciliter la mise en adéquation des besoins de main-d'œuvre des entreprises avec les demandeurs d'emploi. C'est l'objet d'une proposition de loi de la députée LR de l'Orne Véronique Louwagie, qu'elle vient de décider d'expérimenter sur sa circonscription en partant des attentes des entreprises, et non plus des besoins des chômeurs.