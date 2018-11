Route du Rhum : Louis Duc (Carac) est arrivé en Guadeloupe

Après Olivier Cardin (Région Normandie) qui a terminé 9e et après Miranda Merron (Campagne de France) qui s'est adjugé la 13e place, le Manchois Louis Duc sur son bateau Carac, victime d'une grave avarie en début de course, en a terminé avec son périple en 22 jours, 6 heures, 2 minutes et 32 secondes en 19e position.

Après les abandons de Halvard Mabire (Colombre), Nicolas Jossier (Manorga) et Claire Pruvot (Service Civique), il ne reste plus qu'un seul skipper normand en course, il s'agit de Manuel Cousin (Groupe Setin) en Imoca. Ce dernier est pour l'instant 14e et avant-dernier de sa catégorie, son arrivée est prévue jeudi à Pointe-à-Pitre.

Les classements des Normands :

Rhum Multi :

- Jean-François Lilti (Ecole Diagonale), 2e en 18 jours, 7 heures, 47 minutes et 45 secondes

Class40 :

- Olivier Cardin (Région Normandie) 9e en 19 jours, 3 heures, 49 minutes et 23 secondes

- Miranda Merron (Campagne de France) 13e en 21 jours, 8 heures, 10 minutes et 32 secondes

- Louis Duc (Carac) 19e en 22 jours, 6 heures, 2 minutes et 32 secondes