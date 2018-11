Basket (Ligue Féminine). Mondeville s'incline mais s'est battu avec ses armes face à Montpellier

Le match.

A la grande surprise du jour, Mondeville ne se faisait pas distancer d'entrée de jeu par le mastodonte de Montpellier. Bien dans ses baskets, c'est la canadienne Thorburn qui lancait la machine locale à 3 points. Le retour de Kim Gaucher se faisait quant à lui attendre et la rencontre ne trompe pas. L'USOM cherche sa capitaine dans tous les secteurs de jeu. La jeune Louise Bussiere donnait aussi du fil à retordre aux nombreuses internationales du BLMA (14-15, 5'). Une minute plus tard, le public local voit les siennes prendre les commandes (18-15, 6'). Duchet, Nyem et Ciak retrouvent très vite leur basket et viennent éteindre rapidement les initiatives "rouges et blanches". Les sudistes reprennent la main à la pause (38-46, 20').

Grande prestance sous le panier

Le troisième quart est plus complexe à gérer pour les Mondevillaises. Duchet, rapide comme l'éclair, cloue à plusieurs reprises la défense locale. La géante Ciak est aussi fine sous le panier et permet aux Gazelles de prendre le +15 à la demi-heure de jeu (55-70, 30'). Whitcomb, côté visiteur, est elle aussi très décisive. Mais face à cette aisance sudiste, Mondeville continue de grappiller des points et prendre tout ce qu'il y a à prendre. Sous le panier, Kone et Djekoundade montrent en quoi elles ont leur place en LFB : l'USOM comptabilise 25 rebonds défensifs face à 21 pour le BLMA. Tout de même trop loin, les Calvadosiennes ont eu le mérite de tout donner, jusqu'à la dernière seconde sur un tir de Detchart au buzzer.

La réaction.

Romain Lhermitte (entraîneur USOM) : "Montpellier a forcément plus de dureté que nous et cela est dû à l'expérience. Mais on voulait trouver de l'équilibre en faisant ce que l'on sait faire et ça a marché. Il faut continuer à bosser dans ce sens là et je suis persuadé que si l'on joue comme ce soir (dimanche 25, ndlr), on va en gagner des matchs !"

La fiche.

21-25 / 17-21 / 17-24 / 17-25

Mondeville : Tadic 4, Thorburn 11, Detchart, Gaucher 19, Djekoundade 6, Salgues, Gueye, Kone 3, Bussiere 10, Guennoc 2, Mann 15. Entr : R.Lhermitte.

Montpellier : Wurtz 8, Bankole, Myem 14, Malashenko 3, Ciak 22, Whitcomb 20, Duchet 12, Bernies 4, Tchatchouang 12. Entr : T. Petit.

