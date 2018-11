La coquille Saint Jacques de retour 

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Saint Jacques est de retour dans les étals et ce n'est qu'un juste retour des choses de la mettre en avant à cette période. Elle fait son grand retour et se fête comme il se doit dans plusieurs villes côtières. Ateliers ludiques, dégustation, cours de cuisine, déambulations pour les enfants, la coquille est célébrée comme il se doit.

Mille et une manières de déguster la "Godefiche"

La "Godefiche" est le nom normand donné à la coquille par Gustave Flaubert dans Madame de Bovary. Mais la Godefiche c'est aussi un label rouge, gage d'une qualité supérieure pour ce mollusque pêché jusqu'à 15 000 tonnes et débarqué sur les ports normands. Celui de Port en Bessin fête le goût du large pendant 2 jours en novembre et les chants marins d'Europe. Courseulles sur mer fête aussi la coquille tout un week-end en novembre. Rendez-vous vous donc pour les gourmands et les amoureux de la pêche.

Pratique. Jusqu'au dimanche 2 décembre dans plusieurs villes côtières, de 10h à 18h. Entrée libre.