Une carte de Michael Jordan vendue au prix record de 95 000$

Si en Europe on connaît les cartes Panini que les fans de football s'arrachent, collent, échangent et collectionnent, aux États-Unis, ce sont les cartes "Upper Deck" qui ont la cote. Baseball, basketball, football américain, hockey… Toutes les disciplines sont concernées.

Pour les collectionneurs, c'est un juteux business qui se met parfois en place. Certaines cartes sont rares et sont éditées à très peu d'exemplaires. Il existe même des protèges-cartes en plastique pour ne pas les abîmer.

Dernièrement, une transaction a été effectuée au sujet d'une carte du plus célèbre joueur de basket du monde, Michael Jordan. Cette vente a été faite au prix de 95 000$ (soit un peu plus de 83 000€). Pourquoi ce prix ? Tout simplement parce que cette carte a été éditée à seulement 23 exemplaires et sur cette dernière, MJ porte le maillot du All Star Game 97… Cette année-là, il réalise le premier triple double de l'histoire du match des étoiles en marquant plus de 10 unités dans trois types de statistiques différentes (14 points, 11 rebonds, 11 passes. Les spécialistes apprécieront). Petit bonus, la carte est dédicacée de la main du champion !

Un autre exemplaire de cette carte avait été vendu à seulement 45 998$ en 2014.

Cette somme est encore loin de 403 000$ de la carte de George Mikan mais c'est une nouvelle ligne à ajouter au palmarès du roi de la balle orange !