Bonne table à Caen : O p'tit chef, les rois de la galette

Amateur de crêpes et galettes, je décide de tenter ce midi O p'tit chef, rue de l'Oratoire, à Caen (Calvados). À l'extérieur, l'ardoise affiche le plat du jour, une galette au saumon, appétissante, mais je jette tout de même un coup d'œil à la carte une fois installé. Si la Pontépiscopienne m'attire, par son nom mais aussi sa composition (Pont l'Évêque, raisins au Calvados, crème et salade), j'opte finalement pour la galette Normande, avec son steak haché, ses pommes de terre, lardons, oignons cuits au vin blanc et sa sauce camembert. Pas le temps d'attendre, la galette, copieuse, arrive très rapidement sur ma table, accompagnée d'une petite salade qui me faire (très légèrement) déculpabiliser de mon choix.

Crêpe spéculoos

En dessert, ce n'est pas raisonnable, mais j'opte pour une crêpe sucrée. Celle du jour, spéculoos, glace vanille et chantilly, conseillée par la serveuse, me plaît bien. L'attente est cette fois un peu plus longue mais la crêpe est succulente ! Me voilà parfaitement rassasié pour la journée. Pour ce repas, la note, raisonnable, s'élève à 14 euros 90. Les petits budgets pressés peuvent opter pour un menu à 9 euros 90, comprenant une galette complète, une crêpe au sucre et un café.

Pratique. Crêperie O p'tit chef, 36 rue de l'Oratoire à Caen. Tél.: 02 31 85 47 68