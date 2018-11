Victoire des féminines du HAC en Coupe de France

Tendance Ouest a écrit :

Anaïs Lesueur est Miss Rouen 2019

Margaux Bruxelle, élue il y a un an, connaît sa remplaçante dans le rôle de Miss Rouen. Le samedi 24 novembre 2018, douze jeunes filles de la ville étaient en compétition pour le diadème et l'écharpe au cours d'une soirée organisée à la Halle aux toiles. Après les différents entretiens et défilés, c'est finalement Anaïs Lesueur qui a été élue Miss Rouen 2019. La jeune femme de 22 ans, infirmière à l'hôpital du Rouvray, a devancé Kéline Nourrichard, Célia Hammour et Cynthia Renaux.

