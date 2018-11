Mon beau sapin...

Tendance Ouest a écrit :

Festival Beauregard : un premier nom dévoilé !

Le festival Beauregard, situé à Herouville-Saint-Clair (Calvados), doit annoncer des groupes et artistes présents, ce soir à 18 heures, mais les programmateurs du festival pas pu attendre aussi longtemps et ont dévoilé un premier nom. Il s'agit de "Tears for Fears", groupe de pop-rock britannique, notamment connu pour le mythique morceau "Shout".

