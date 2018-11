Formule 1 : triste dernière pour Ocon et Gasly

Le calice jusqu'à la lie. En difficulté depuis quelques semaines, officiellement poussé hors du paddock pour la saison 2019, Esteban Ocon a été contraint à l'abandon le dimanche 25 novembre 2018 lors du dernier grand-prix de la saison de Formule 1. À Abu Dhabi, le pilote ébroïcien (Eure) a vu son moteur rendre l'âme à quelques tours de la fin, alors qu'il signait une belle course et prenait jusque là une neuvième place qui lui aurait valu deux points au mondial. Malgré ses efforts, le futur pilote de réserve Mercedes a été contraint de ranger sa Force India sur le bord de la piste.

Déjà tournés vers 2019

Son malheur a failli faire le bonheur de l'autre pilote normand, Pierre Gasly, puisque le retrait d'Ocon a promu le Bois-Guillaumais dans le top 10 de la course... pour moins d'un tour. Comme Esteban Ocon, Pierre Gasly a vu un dégagement d'huile à l'arrière de sa Toro Rosso le contraindre à abandonner. Derrière le vainqueur du jour, le champion du monde Lewis Hamilton, les deux Normands auront donc vécu une triste fin de saison.

Pierre Gasly aura l'occasion de vite se remobiliser. Après quelques vacances, le Seinomarin commencera à préparer sa saison 2019 et sa promotion chez RedBull, une équipe de pointe qui devrait lui permettre de se battre pour des podiums et, pourquoi pas, pour une victoire en grand-prix. Esteban Ocon sera lui aussi mobilisé mais en retrait de la piste. Officiellement nommé pilote de réserve chez Mercedes, il participera au développement de la voiture en espérant revenir dans le circuit dès la saison 2020. Tout en se tenant prêt, des fois qu'une porte s'ouvre plus tôt.