Football (National) : Quevilly Rouen Métropole n'y arrive pas à Concarneau...

Le match.

Après deux victoires consécutives, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'ont pas poursuivi la série en s'inclinant sur la pelouse de Concarneau sur le score de 2-1 lors de la 14è journée de National vendredi 23 novembre 2018. Pourtant, la soirée ne s'annonçait pas si mauvaise après 23 minutes de jeu où Sinquin se retrouvait expulsé après un 2è carton jaune pour les locaux. Malgré leur supériorité numérique, les Rouges et Jaunes allaient encaisser un premier but à la 36è minute sur penalty transformé par Jung 1-0.

En supériorité numérique pendant une heure...

Les Bretons allaient faire le break peu après l'heure de jeu sur une belle frappe signée Illien qui trompe Souchaud 2-0. Les joueurs de Manu Da Costa vont alors pousser pour revenir et vont parvenir a réduire le score sur corner de la tête par Samnick 2-1. Malheureusement, le score n'évoluera plus et QRM encaisse sa 4è défaite de la saison. Au classement, QRM perd une place et se retrouve 6è avant la réception de Boulogne vendredi 30 novembre 2018 au stade Robert Diochon.

La réaction.

🎙Manu Da Costa : "L'@USConcarneau a fait ce qu'il fallait en seconde mi-temps. Nous, nous avons continué à faire des grossières erreurs et n'avons pas réussi à finir nos actions. Preuve en est, nous avons marqué sur coup de pied arrêté."#USCQRM pic.twitter.com/dHm8aDwwkY — Quevilly Rouen M. (@QRM) November 23, 2018

