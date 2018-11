Près de 1 000 Gilets jaunes défilent dans les rues de Caen

Nouvelle journée de mobilisation pour les gilets jaunes, une semaine après le début du mouvement. À 10 heures du matin, ce samedi 24 novembre 2018, près d'un millier de personnes se sont réunies à Caen (Calvados), place du théâtre, pour une marche de protestation.

"On veut des réponses immédiates et concrètes"

"Une marche funeste même", lance Jérémy, qui s'est exprimé au mégaphone devant la foule. "Les Français sont en train de mourir ? C'est ce qu'on veut faire partager. On veut que le gouvernement nous écoute. On demande des réponses immédiates et concrètes", ajoute-t-il.

Au micro, devant la foule compacte, ce dernier a demandé à ce que les blocages d'automobilistes sur les barrages filtrants cessent. "Ce sont les routiers et les symboles de l'État que nous devons bloquer", a-t-il lancé.

"On ne lâchera pas." - Simon Abraham

Le millier de manifestants a déambulé dans les rues du centre-ville, passant devant la préfecture. Certains souhaitent réaliser cette action une fois par mois, "jusqu'aux élections européennes", nous lâche Christine, 56 ans, qui suit le mouvement depuis samedi dernier.

Au moins 500 #GiletsJaunes réunis à #Caen ce matin, discours, puis marche. "Cessons de bloquer les automobilistes. On embête les citoyens. Bloquons les camions et les symboles du pouvoir", lancent-ils @tendanceouest pic.twitter.com/H9dy2iIjAX — Simon Abraham (@Simon__Abraham) 24 novembre 2018

Par ailleurs, ce samedi 24 novembre, seize rassemblements non déclarés sont en cours dans le département du Calvados et peuvent entraîner des difficultés de circulation.

• Colombelles : rond-point Lazzaro.

• Giberville : D675-230 (Rond point de la Criée)

• Cagny : rond-point

• Bretteville-sur-Odon : A84/Porte de Bretagne.

• Bayeux : rond-point Eisenhower.

• Lisieux : rond-point de l'Espérance (D519/D579) et centre des impôts.

• Vire : rond-point de la Papillonnière.

• Honfleur : rond-point de la Morelle.

• Coulvain/Villers-Bocage : RD577, sortie 42/A84.

• Falaise : centre des impôts + rond-point D658/D511/D6.

• Moult : rond-point D613.

• Livarot : D579

• Pont l'Evêque : centre ville

• Carpiquet : rond point de la zone industrielle

• Porte du Bessin

Certains gilets jaunes ont également pris la direction du péage de Dozulé pour une opération péage gratuit.

Quelques manifestants ont pris la parole, sans pour autant se considérer porte-parole. - Simon Abraham

Dix minutes de discours, avant une marche. - Simon Abraham

Les Gilets jaunes ont applaudi les discours. - Simon Abraham

Puis se sont dirigés dans les rues du centre-ville, banderoles en main. - Simon Abraham

Le cortège, ici rue Saint-Jean. - Simon Abraham

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes : le point sur les actions ce lundi à 15 heures en Seine-Maritime

Gilets jaunes: la mobilisation se poursuit, mais est en recul

Normandie : nouveaux blocages des gilets jaunes ce dimanche

Les "gilets jaunes" continuent leurs blocages, ciblant autoroutes et dépôts de carburant

Gilets jaunes : le point sur la situation en Normandie ce lundi matin