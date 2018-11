Handball (Proligue) : derby sans vainqueur entre Vernon et Cherbourg

Le match.

Cherbourg et Saint-Marcel Vernon n'ont donc pas réussi à se départager, ce vendredi 23 novembre 2018, dans l'Eure. En tête assez nettement à la mi-temps (12-9, 30e), les hommes de Benjamin Pavoni n'ont pas réussi à conserver cette avance, d'abord rattrapés rapidement (14-14, 36e), puis dépassés (14-16, 40e) pour finalement partager les points, après une ultime égalisation signée Corentin Boe, le buteur providentiel de Vernon (10 buts au final), à 30 secondes du buzzer. Un point pour les deux formations qui est diversement apprécié. Si Cherbourg reste 8e avec un tableau équilibré (3 v- 4n- 3d), la Saint-Marcel-Vernon est à la limite de la relégation, 12e à égalité avec Strasbourg.

La fiche.

VERNON : Gardiens : Gautier : 12 arrêts/ 33, Garcia : 0/1; Boe : 10 buts, Slassi et Dubois : 3 buts, Tike et Bulzamini : 2 buts, Muyembo et Benali : 1 but, entr : Benjamin Pavoni

CHERBOURG : Gardiens : Horvat : 11 arrêts/31, Busa : 0/1, , Curcic et Manebard : 4 buts, Gunko et Cardinal : 3 buts, Christin, Conte, Guillard et Bordier : 3 buts, entr : Nicolas Tricon