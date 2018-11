Route du Rhum : le Normand Olivier Cardin (Région Normandie) est arrivé ! 

Si Jean-François Lilti (Ecole Diagonale) reste le premier normand à avoir touché terre en Guadeloupe, jeudi soir 22 novembre 2018 à 21h47, se classant ainsi 2e de la catégorie Rhum Multi, c'est cette fois le premier normand de la catégorie Class40, Olivier Cardin, qui a franchit la ligne d'arrivée de la 11e édition de la Route du Rhum, ce vendredi soir 23 novembre 2018 peu avant 18h, après 13 jours et 3 heures de course.

Heureux à la barre de son bateau Région Normandie, Olivier Cardin se classe donc 9e de la catégorie des Class40, classement qui lui convient parfaitement, lui qui avait visé le Top 10 au départ de Saint-Malo.

Encore trois normands à arriver

Chez les autres normands encore en course, Miranda Merron (Campagne de France) à 405 mn d'arriver et Louis Duc (Carac) à 685mn étaient toujours dans le Top 20, 14e et 19e, cet après-midi en Class40, Manuel Cousin (Setin) en Imoca lui, était toujours 14e.

