Expotec fête les forgerons !

Comme chaque année fin novembre, les bénévoles du musée industriel de Rouen célèbrent la Saint Éloi en mettant en route de nombreuses machines d'exception restaurées par leur soin. Christophe Engelhard administrateur d'Expotec 103 nous parle de cet évènement qui permet de découvrir des techniques de production ancienne :

Depuis quand la Saint Éloi est-elle célébrée à Expotec ?

"En 1997, nous avons eu la chance de récupérer la forge de l'usine Mustad à Duclair. Elle a été sauvée in extremis alors que les bâtiments étaient voués à la destruction. En plus de cette forge nous avons aussi intégré à nos collections 200 outils en provenance de l'usine, des tours/étaux, des limeurs et des perceuses à colonne. Depuis cette époque nous célébrons chaque année la Saint Éloi. C'est l'occasion pour nous d'utiliser cette forge mais aussi d'autres forges conservées dans nos locaux. Chaque année, nous célébrons les imprimeurs à la fête de Saint Jean porte latine, et les boulangers à la Saint Honoré. Chacune de ces fêtes nous permet de mettre en avant telle ou telle corporation et les savoir-faire qui lui sont liés."

Quelles sont les animations proposées pour cet évènement ?

"Nous réunissons un ensemble d'artistes du métal comme José Tores, Jean-Marc de Pas ou encore Marc Tiret ainsi que le collectif des plastiqueurs mais nous animons également un grand nombre de machine à l'occasion de cette fête. C'est un évènement essentiel car la Saint Éloi est la dernière manifestation de la saison avant la fermeture annuelle, ensuite nous ne rouvrirons au public qu'en mars. Pour la Saint Éloi une dizaine de forgerons seront sollicités et feront des démonstrations autour de nos cinq forges, il y aura aussi des machines outils en fonctionnement comme une raboteuse, un tour vertical ou encore une aléseuse ou mortaiseuse dont certaines proviennent de l'usine Tifine à Maromme. Certains ateliers de forges seront accessibles aux jeunes publics tout comme l'atelier de typographie : c'est vraiment un évènement convivial conçu comme un parcours de stands en stands où les bénévoles se mettent à disposition du public pour répondre à leur question. Tout est fait pour stimuler l'intérêt du public et promouvoir ces savoir-faire et ces techniques oubliées. De plus, pour la première fois nous exposons aussi une collection privée de médailles en lien avec Rouen et la Seine et de pièces de monnaies du 16e au 20e siècle."

En quoi la forge Mustad est-elle exceptionnelle ?

"Mustad était une entreprise norvégienne installée à Duclair. Cette usine s'est implantée à proximité de la Seine en 1891 et a eu un véritable impact économique non seulement localement mais aussi au niveau national. La forge que nous avons récupérée en bon état constitue un témoin de l'histoire du travail. Elle permettait de travailler des pièces de métaux. L'entreprise s'est en fait, fait connaître pour sa production de clous pour les fers des chevaux avant de se diversifier dans la visserie. Cette usine a fini par fermer ses portes en 1992 mais sa longévité a été exceptionnelle ainsi que son rayonnement puisqu'en 1983 Mustad produisaient 80 % des clous du marché français. Malheureusement hormis ces machines, le bâtiment a disparu bien que sa cheminée eût été plus haute encore que celle de l'usine Badin à Darnétal. La question de sauvegarde du patrimoine industriel en France reste toujours problématique, c'est pourquoi Expotec 103 joue un rôle essentiel dans ce domaine."

Pratique. Samedi 24 et dimanche 24 novembre de 10 à 12 heures et de 14h30 à 18 heures à Expotec 103 à Rouen. 0 à 2€. expotec103.fr