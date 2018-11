Caen : le gros bal à Tandem

C'est encore une belle soirée qui s'annonce à Tandem Espace et qui s'adresse à toute la famille. Que l'on soit un danseur avéré ou simplement animé par l'envie de se déhancher au son du folk, c'est un moment à partager. Ce bal folk produit par la compagnie des Airs Sauvages réunit chaque année trois groupes pour une soirée spéciale de promotion du bal folk en Normandie.

Trois groupes pour vous faire passer une soirée unique !

Cette année sont invités la Boîte à Bois, la Loure et Manigale. La Loure est un groupe issu de l'association du même nom, basée à Vire, association reconnue pour son travail important de collectage, de pédagogie et de spectacle autour du folk normand. La Boîte à Bois est un groupe issu de l'association. Celle-ci est très active sur CAEN depuis une vingtaine d'années, et anime beaucoup de bals et d'ateliers traditionnels. Manigale est quant à lui un groupe de concert et bal folk regroupant plusieurs musiciens.

Pratique. Samedi 24 novembre, 20h30 au Tandem Caen Espace Mosaïque. 8€. Tél. 02 31 29 54 54