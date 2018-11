Mouvement des gilets jaunes : quatre interpellations dans la Manche

Alors que le mouvement des gilets jaunes contre le ras-le-bol fiscal se prolonge, Cyril Lacombe, le procureur de la république de Coutances (Manche) indique que "des agissements constitutifs de violences en réunion, d'entraves à la circulation routière, de destructions de biens publics" ont été constatés. Des délits punis par la loi de lourdes peines d'amende et/ou d'emprisonnement.

Quatre personnes interpellées et poursuivies

Quatre personnes ont été interpellées et "font d'ores et déjà l'objet de poursuites judiciaires et seront prochainement jugées devant le tribunal correctionnel de Coutances" précise le procureur de la République.