Deux ministres en déplacement à Hérouville-Saint-Clair

À l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, Hérouville-Saint-Clair (Calvados) organise deux jours de conférences, tables rondes et débats sur le sujet. Deux ministres sont attendus. Jacqueline Gourault, en charge de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, se rend sur place ce vendredi 23 novembre 2018 en fin d'après-midi. Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement, sera lui présent samedi 24 novembre 2018.