[Ligue 2] Paris FC-HAC : gagner pour entamer 2019 en bonne position

Le Havre AC (Seine-Maritime) affronte le Paris FC pour la 15e journée de Ligue 2, à partir de 20 heures, vendredi 23 novembre 2018.

Après deux victoires, l'une face à Sochaux en championnat et l'autre face à Gamaches en Coupe de France, le HAC espère avoir lancé une série. L'entraîneur, Oswald Tanchot souligne l'importance d'enchaîner les réussites :

Il reste cinq matchs de championnat avant la trêve hivernale. Le HAC sera alors confronté à des équipes de milieu voire de bas de tableau. Une chance ? Pas sûr répond Oswald Tanchot : "Est-ce que jouer des équipes de la 2e partie de tableau c'est mieux pour le HAC ? Je ne sais pas donc il ne faut pas se poser la question, juste jouer les meilleurs matchs possible, être ambitieux pour pouvoir entamer 2019 en étant replacés au classement, dans une position qui laisse de l'espoir."

Paris FC : "une équipe très solide défensivement"

Avec ce déplacement sur la pelouse du Paris FC, le HAC se retrouve face à une équipe au début de saison comparable, le Havre étant 8e et le Paris FC 7e, ayant connu elle aussi des hauts et des bas. "Je les trouve plus réguliers que nous, même s'ils se sont fait éliminer en Coupe de France, nuance cependant le coach, Oswald Tanchot. Je pense qu'ils avaient un tirage très compliqué et qu'ils se sont fait piéger en prenant un but à la dernière minute. Mais ce sont les aléas de la coupe, sinon c'est une équipe très solide défensivement, qui prend peu de buts et a fait souffrir les gros du championnat."

Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures au stade Charléty à Paris.