De Rouen à Dieppe, voyage à bord d'un train à vapeur

C'est désormais une tradition. Chaque année depuis cinq ans, le Pacific Vapeur Club, une association de passionnés de machines ferroviaires de Sotteville-lès-Rouen, organise un voyage spécial à l'occasion de la Fête du hareng de Dieppe. Mais exceptionnellement, cette année, c'est la locomotive Pacific, pièce maîtresse de leur collection, qui tracte les wagons. Frédéric Polbos, président du PVC, nous annonce le programme :

Comment se passera le voyage ?

"Nous avons affrété cinq voitures et nous accueillerons à bord 280 personnes : 48 en première classe, 40 dans le wagon cabaret et le reste en seconde classe. Ce sont des voitures des années 40, 50 ou 60 qui ont pu fonctionner avec ce type de loco. Même si la Pacific Vapeur date de 1922, elles ont côtoyé la traction vapeur. Cette excursion permet de revivre la magie d'un voyage à bord d'un train vapeur. Avant même le départ, que ce soit à Sotteville-lès-Rouen ou à Rouen, on peut observer la machine puis sur la route plusieurs arrêts permettront de profiter de cette belle mécanique et d'échanger avec chauffeurs et mécaniciens. Pendant le voyage nous assurons à bord un service bar et un service à la place et ceux qui le souhaitent peuvent choisir un trajet animé à l'aller par la troupe théâtrale Compartiment 7, dans une ambiance cabaret."

Quelle est l'originalité de cette loco ?

"La Pacific est une locomotive d'exception née en 1922 dans les ateliers de Nantes Batignolles. Après un long travail de restauration, l'association l'avait remis en circulation en 1986 mais en 2008 à cause de problèmes d'essieux son exploitation cesse. Après 10 ans d'interruption le 29 juillet 2018 et une remise en état complète de cette locomotive classée monument historique, la Pacific retournait sur le réseau ferré et quittait à nouveau son entrepôt à Sotteville-lès-Rouen. Nous l'avons affrétée pour des excursions vers Dieppe à deux reprises en août dernier en confiant l'animation à bord à la troupe Compartiment 7, l'office de tourisme territoire de Caux à Auffay a également affrété la locomotive puis en octobre dernier, la Pacific est retournée visiter les ateliers qui l'ont vu naître à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de son dernier service commercial, sur la ligne Nantes-Le Croizic."

Quelles sont les contraintes techniques imposées par une telle machine ?

"Une trentaine de bénévoles du Pacific Vapeur Club ont participé à la mise en œuvre de cette excursion. Un chauffeur et un mécanicien suffisent a priori à faire fonctionner la machine, or nous doublons en permanence ces effectifs. Pour chacune des activités il y a simultanément un titulaire et un stagiaire et au total trois mécaniciens et une quinzaine de chauffeurs vont se relayer tout au long du parcours. Le but du PVC est aussi de sauvegarder ce savoir-faire. Quant aux besoins de la machine, nous partons avec 10 tonnes de charbon dans la cale. La machine consomme en moyenne 1,5 tonne pour 100 km et pour cette excursion nous prévoyons de consommer 4,5 tonnes aller/retour. Arrivé à Dieppe il est nécessaire de recharger la machine en eau même si nous partons avec 22 m3 et il nous est nécessaire de reconstruire le tas de charbon pour que les chauffeurs puissent se servir plus aisément au retour. Enfin, en plus du travail préparatoire à l'excursion, il est nécessaire d'effectuer une maintenance de l'appareil au retour et pour une heure d'utilisation de la machine il faut compter 10 heures de travail d'entretien. Or pour cette excursion la machine sera en fonctionnement 4 h !"

Quelle est la vitesse moyenne du trajet ?

"Sa vitesse moyenne est de 60 km/h et le service SNCF l'autorise à monter jusqu'à 100 km/h. Mais le retour sera plus long que l'aller car nous roulerons Tender à l'avant. C'est-à-dire qu'une fois arrivé à Dieppe on ne peut pas retourner la loco car nous n'avons pas les installations adéquates : il n'y a pas de pont tournant. Cela nous oblige à repartir en arrière et pour des raisons techniques nous sommes contraints de limiter la vitesse. Au retour nous roulerons à 30 km/heure… Cela fatigue la machine mais nous aurons largement le temps de profiter du paysage ! Au retour une pause de 50 minutes est même prévue à Auffay pour que nous puissions nous insérer dans le trafic ferroviaire. Cela nous permettra d'offrir un potage aux voyageurs et de montrer le fonctionnement de la machine."

Pratique. Samedi 17 novembre Aller: départ 10h18 Sotteville-lès-Rouen ou 10h37 à Rouen. Retour: départ de Dieppe à 17h12. 27 à 74€. pcvasso.fr

