Un programme magique pour attendre Noël

Rien de tel que d'attendre la magie de Noël avec un programme haut en couleur qui ravira petits et grands. Le coup d'envoi sera lancé un mois avant le réveillon de Noël avec des nouveautés dont la luge géante sur la place du Théâtre à Caen (Calvados). Mais qui dit Noël dit forcément illuminations et plus de 12 km de guirlandes et près de 600 motifs feront scintiller la ville aux couleurs or et argent. La grande roue sera de nouveau installée sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.

Une visite de Noël virtuelle et des projections !

Même le Père Noël se met au virtuel avec cette nouvelle animation où les enfants pourront visiter le village du Bonhomme rouge grâce au casque de réalité virtuelle. Pour ceux qui aiment flâner à travers le marché de Noël, ils pourront retrouver près d'une soixantaine d'exposants pour des stands tous plus beaux les uns que les autres. Et pour fêter l'arrivée du Père Noël, le public pourra assister à un spectacle de feu à couper le souffle. Et ce n'est qu'un aperçu du programme dont vous pourrez retrouver le détail sur le site internet de la Ville.

Pratique. A partir du samedi 24 novembre, dès 16h30 et jusqu'au dimanche 6 janvier, Esplanade de l'Hôtel de Ville à Caen. Gratuit