Les 40 ans du big band Christian Garros à Barentin

Fondé en 1978 par Christian Garros et aujourd'hui dirigé par le pianiste Philippe Carment et le saxophoniste Rémi Biet, le big band rassemble 16 musiciens et se produit pour un concert exceptionnel le vendredi 30 novembre 2018 à Barentin pour célébrer ses 40 ans de scène. Philippe Carment nous parle de ce big band historique :

Comment aviez-vous rencontré Christian Garros ?

"En 1978, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce grand musicien de jazz qui jouissait déjà d'une très bonne réputation en Europe. À l'époque il jouait en trio avec Pierre Michelot à la contrebasse et Jacques Loussier au piano. Le trio Play Bach arrangeait des morceaux de Bach façon jazz. Il a fait le tour du monde avec cette formation. Mais en 1978, il décide de s'installer à nouveau en Normandie, région dont il était originaire. À ce moment-là je n'avais que 16 ans et il m'a permis de jouer avec les plus grands : Roger Guérin à la trompette, Guy Lafitte et Michel de Villers au saxo ou encore le pianiste Martial Solal. Christian Garros a véritablement boosté ma carrière. En 1978, à son retour à Rouen, il crée simultanément l'école de jazz de Mont-Saint-Aignan et le big band. Dès le début, je me suis investi dans ce big band. Mais 10 ans après l'avoir fondé, Christian Garros nous quittait. Ce big band lui a survécu !"

Quel sera le programme de cette soirée ?

"C'est un concert spécial car nous célébrons nos 40 ans de scène. Pour cette occasion nous avons choisi de rendre hommage à la chanson française avec de grands tubes : Charles Trenet, Francis Lai, Claude Nougaro, Henri Salvador, ou même Laurent Voulzy. Toutes ces chansons sont arrangées dans des versions jazz principalement par Stan Laferrière, célèbre arrangeur et fils de Marc Laferrière, le musicien de jazz français. C'est une programmation tout à fait inédite pour le big band. Les 16 musiciens et la chanteuse Cécile N'Débi qui travaille avec nous depuis près de 20 ans, seront accompagnés par deux invités d'honneur : Daniel Huck et Patrick Bacqueville. Daniel collabore fréquemment avec nous, c'est un jazzman saxophoniste très connu pour son scat et ses qualités de musiciens. Patrick est également un chanteur de scat [technique de vocalisation par onomatopée propre au jazz, NDLR] mais c'est aussi un tromboniste fameux. Nous avons choisi ces deux partenaires pour cet évènement pour leur capacité d'adaptation et leur talent !"

En quoi consiste la collaboration des écoles de musiques de Barentin et Pavilly ?

"Nous leur avons fourni des arrangements en amont pour qu'ils puissent travailler avec leurs professeurs et à la fin du concert nous accueillerons les élèves de ces écoles sur deux morceaux : La complainte de la butte et la chanson des sœurs jumelles de Michel Legrand. Donc nous serons finalement plus de 30 sur scène pour ce final ! Depuis une dizaine d'années le big band mène une opération baptisée Jazz au collège. C'est une de nos missions, de faire perdurer l'amour du jazz et de promouvoir ce genre musical. Le big band conserve une mission pédagogique. Dès le début, il a développé des liens très étroits avec l'école d'improvisation de Mont-Saint-Aignan. En 40 ans, le casting a été largement renouvelé bien entendu et, si au départ les membres du big band étaient essentiellement des professeurs de l'école, de nombreux anciens élèves sont venus remplacer les premiers membres. Aujourd'hui nous ne sommes plus que six de l'équipe initiale !"

Pratique. Vendredi 30 novembre à 20h30 au Théâtre Montdory à Barentin. 5 à 20€. Tél. 02 32 94 90 23