Fécamp : un forum autour de l'emploi et du handicap

C'est une première pour Fécamp Caux Littoral Agglo (Seine-Maritime). Le forum " Ensemble, osons nos compétences ! ", autour de l'emploi et du handicap, est organisé vendredi 23 novembre 2018 à Fécamp. Un événement inscrit dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.

À l'origine du projet : Marie José Grémont. Elle est la présidente de la section fécampoise de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Maintenant à la retraite, elle souffre d'un handicap depuis un accident de la route. Elle a dû se battre pour retrouver du travail. Écoutez son témoignage :

Un forum d'information

Il s'agit d'une matinée de rencontres avec table ronde et stands d'information. Le forum s'adresse aux personnes en situation de handicap et aux employeurs privés et publics pour les renseigner sur les dispositifs d'accompagnement existants concernant l'emploi, la formation et la mobilité.

" Ensemble, osons nos compétences ! " (emploi, formation et handicap) – vendredi 23 novembre 2018 de 8h30 à 13 heures – salle Jean-Bouin à Fécamp (entrée libre).