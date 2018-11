Les Kids United nouvelle génération dans la boîte à musique

C'est la journée internationale des droits de l'enfant ce mardi 20 novembre 2018. L'occasion de parler des Kids United, ce groupe d'enfants créé en 2015 par l'Unicef pour promouvoir et défendre les droits de l'enfant. Après trois ans d'existence, le groupe a évolué cette année et s'appelle désormais Kids United nouvelle génération. Gloria, Dylan, Ilyanna, Nathan et Valentina ont sorti cet été un nouvel album avec des reprises de Bourvil, France Gall ou Charles Aznavour. Les kids United qui ont également dévoilé ce week-end un nouveau single. Je vous propose de découvrir pour changer le Monde dans la boîte à musique.