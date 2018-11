Réduction des déchets : le salon Réinventif ce week-end au Havre

La quatrième édition du salon Réinventif se déroulera du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 au Fort de Tourneville au Havre (Seine-Maritime). Le salon est à destination du grand public pour l'aider à réduire ses déchets.

L'occasion de répondre à quelques questions : Comment donner un second souffle ou un nouvel usage à des meubles et objets oubliés dans un coin ? Que faire de ses vieux vêtements ? ou Où se procurer des objets d'occasion ?

Des conseils pour réduire ses déchets

68 exposants (16 de plus qu'en 2017) seront présents pour découvrir, apprendre, partager et chiner. Des ateliers seront proposés pour mettre ne pratique des gestes simples pour limiter sa production de déchets. Il sera aussi possible d'acheter des objets d'occasion et vintage. En nouveauté cette année : un défilé pour valoriser la récupération de textiles et réinventer la mode (15 heures samedi 24 et dimanche 25 novembre).