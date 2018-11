Zone Libre : le club de la presse du 22 Novembre

Chaque semaine, le club de la presse décortique et analyse l'actualité locale, nationale et internationale pour Zone Libre. Ce jeudi 22 novembre 2018, les journalistes de La Manche Libre, Tendance Ouest et Le Courrier cauchois ont évoqué les suites de la mobilisation des gilets jaunes.