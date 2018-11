Black friday : les bons plans stationnement à Caen

La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné pour vous les bons plans stationnement, si vous souhaitez profiter du Black friday en centre-ville de Caen (Calvados), où de nombreux commerçants proposent des offres spéciales, ce vendredi 23 novembre 2018, mais aussi tout le week-end.

Stationnez gratuitement…

En centre-ville. Ce vendredi 23 novembre 2018, à l'occasion du Black friday et en lien avec les nocturnes proposées par Les Vitrines de Caen, le stationnement en surface est gratuit en centre-ville, de 16 heures à 19 heures. Certains commerces seront même ouverts jusqu'à 20h30.

À l'Hôtel de ville. Depuis le 30 juin dernier, la Ville de Caen a augmenté son offre de stationnement gratuit. Elle propose 230 places gratuites à l'hôtel de ville le samedi, au niveau du parking Guillouard.

Près de l'hôtel de ville, 230 places gratuites. - Google street view

Partout en ville aussi. Le samedi précisément. Le stationnement est gratuit partout en centre-ville de Caen le samedi, de 11 heures à 15 heures, y compris dans les parkings à barrière Courtonne et Vendeuvre.

Au Parc des expositions. Le parc relais au parc-expo est gratuit. Ensuite, il est possible de prendre la navette de centre-ville pour se déplacer. Cette navette est gratuite et électrique. Elle fonctionne du lundi au samedi, de 7h30 à 20 heures, toutes les 15 minutes, entre le parc-expo et les Rives de l'Orne.

À l'Hippodrome. Le parking de l'hippodrome est gratuit et en accès libre tous les jours, en dehors des manifestations à l'hippodrome.

Aux sous-terrains Hôtel de Ville et Gardin. Les parkings sous-terrain Gardin et Hôtel de Ville sont gratuits la première demi-heure, tous les jours.

Mais aussi…

Zones bleues. Jusqu'à 1h30 de stationnement gratuit en zone bleue, en périphérie immédiate du périmètre de stationnement payant : rues de la Délivrande, de Bayeux, de Falaise, etc.

Véhicules électriques. La Ville de Caen propose deux heures de stationnement gratuit pour les véhicules électriques. pour en profiter, il faut disposer d'un kit composé d'une vignette autocollante et de son disque personnalisé. Ce kit est remis gratuitement à l'Hôtel de ville.