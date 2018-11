La Normandie candidate à l'organisation des JO du sport scolaire

C'est officiel, la Normandie représente la candidature française pour accueillir l'édition 2022 des School summer games. Il s'agit de la plus grande compétition internationale du sport scolaire, qui s'apparente à des Jeux olympiques, même si le terme est à employer entre guillemets, car il est propriété du Comité international olympique, et non de la Fédération internationale du sport scolaire, organisatrice de l'événement.

Résultat final en octobre 2019

Les School summer games, c'est une semaine de compétition. Près de 4 000 athlètes venus de 60 pays, répartis dans une quinzaine de sports. Elle regroupe les meilleurs sportifs collégiens et lycéens de 13 à 18 ans. "Si nous décrochons l'organisation, il y aura beaucoup de retombées sur l'hébergement, la restauration et le tourisme dans la région. ce serait une belle publicité pour la Normandie", exprime Arnaud Bidel, directeur régional de l'UNSS pour l'Académie de Caen (Calvados).

Quatre régions, dont la Normandie, étaient donc en lice pour représenter la candidature française. L'Union nationale du sport scolaire et le ministère des sports ont tranché en faveur de la Normandie, "qui a une identité forte, qui parle à l'international par rapport aux autres régions en lice comme la Nouvelle-Aquitaine ou le Grand-Est", ajoute Arnaud Bidel.

Le Kindarena de Rouen pourrait accueillir plusieurs des épreuves. - Tendance Ouest

L'organisation d'un tel événement coûterait 18 millions d'euros. Un gros travail de préparation et de lobbying auprès de la Fédération internationale du sport scolaire est désormais à effectuer, pour persuader l'organisation internationale de choisir la Normandie pour accueillir l'édition 2022 de cette compétition mondiale. La Russie, l'Azerbaïdjan et la Serbie postulent également à l'organisation. le vote final aura lieu à l'automne 2019.