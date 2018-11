Près de Rouen, elle agresse le grand-père dans l'entreprise familiale

La victime, très âgée, est le fondateur de la société qu'il a créée il y a 40 ans à Maromme. Retiré des affaires au vu de son grand âge, il aime baigner dans l'atmosphère professionnelle de son entreprise et y revient régulièrement, après avoir passé la main à ses enfants et leurs familles.

Le vendredi 16 juin 2017, il se trouve sur le parking de la société et, par nostalgie sans doute, ramasse une pièce détachée tombée au sol. La prévenue, qui n'est autre que sa petite-fille et qui travaille au service comptabilité, le voit et se rue sur lui, l'attrape par les bras et lui assène plusieurs coups d'emballages cartonnés, sans raison apparente. Dans la stupeur de l'action, le vieil homme ne comprend pas ce qui lui arrive et casse son dentier puis macule sa chemise du sang issu de la blessure au visage qu'il a reçue. Un témoin de la scène affirme avoir entendu une voix de femme en colère, hurlant des propos menaçants. Ne sachant comment réagir devant ce conflit familial, il n'est pas intervenu dans l'altercation qui n'a pas duré.

Tensions familiales récurrentes

La victime, blessée au visage et souffrant d'une entorse, se voit octroyer une incapacité totale de travail de huit jours avant de déposer plainte contre sa petite-fille. Celle-ci est entendue par les policiers devant lesquels elle confirme que des différends se sont accumulés de longue date entre le patriarche et sa famille, ce que la mère de la victime confirme à son tour. Le personnel de l'entreprise relate le comportement haineux de la prévenue envers son grand-père ainsi que les tensions familiales récurrentes dont ils ont été témoins. "J'ai juste voulu me protéger", dit la prévenue à la barre. Pour la partie civile, "il est honteux de voir la prévenue se poser en victime". Le procureur de la République confirme que "l'agression du grand-père est caractérisée". Pour la défense, "on récuse un peu vite la bonne foi de la prévenue". Son casier judiciaire vierge incite le tribunal à prononcer à son encontre une peine de trois mois de prison avec sursis.