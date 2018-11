Sur Twitter, le Major partage son amour pour la cathédrale de Rouen

C'est une invitation au voyage, une occupation et surtout un moyen de partager son amour pour un joyau du patrimoine rouennais. Sous les coups de souris d'Alain Aubourg, mieux connu sous le pseudo du Major sur Twitter, la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime) se retrouve dans des destinations lointaines, mixée à d'autres grands monuments ou tout simplement submergée par l'eau ou la végétation.

Infographiste à la retraite, Alain Aubourg a "tout appris en autodidacte pour utiliser des logiciels comme Photoshop ou Illustrator". À partir de photos qu'il a souvent prises lui-même, il imagine d'autres cadres pour son monument préféré ou il y invite des personnages comme King-Kong ou Tintin. "Oui, je suis un amoureux de la cathédrale, je la trouve magnifique et puis c'est la figure emblématique de Rouen. Tous les chemins mènent à la cathédrale", justifie l'artiste qui a commencé sa série de plus de 300 œuvres numériques "un peu par hasard".

Un amour inconditionnel pour le monument

Exigeant envers lui-même, le Major ne les publie pas toutes sur son compte Twitter. Mais dans le lot, il a forcément quelques coups de cœur : "Celle que je préfère c'est Et Dieu créa la cathédrale, où on voit le fameux doigt de la peinture de Michel-Ange pointé sur la flèche du bâtiment." Il s'est déjà essayé à une série sur le Gros-Horloge, mais sans la même satisfaction. Et il écarte toutes les demandes qui concernent des monuments hors de Rouen.



"Pas forcément emballé" par le rapport avec le public, celui qui tient son nom d'artiste d'une BD de Moebius est content de sa petite notoriété en ligne. Pour lui, sa forme d'art est surtout un passe-temps. Un loisir qui pourrait l'occuper encore un moment, car les sources d'inspiration sont infinies, selon le Major : "Quelque soit l'endroit où on la met, la façon dont la tourne, la cathédrale est toujours belle et elle ne jure jamais !"