Le FRAC ouvre ses portes au public

Installé au cœur de la ville, le FRAC Normandie Caen récemment rénové offre aux visiteurs la possibilité d'accéder au site. Près de 1600 m² où se côtoient des œuvres d'art et pour ce week-end exceptionnel le FRAC propose deux expositions Voyage au long cours et les Echos de l'étale. Le visiteur pourra ainsi déambuler parmi un très grand choix d'œuvres de la collection d'artistes majeurs et de générations différentes.

Une programmation culturelle pour tous !

Il s'agit d'une visite conçue sur le mode participatif où chacun pourra découvrir librement le FRAC et surtout la diversité de ses actions. Le public pourra ainsi échanger avec les artistes invités comme l'artiste normand Thierry Weyd ou bien admirer dans la cour du cloître, l'installation éphémère de Renaud Auguste-Dormeuil. Alors, poussez sans plus attendre les portes du FRAC dont l'ouverture est exceptionnelle.

Pratique. Samedi 17 et dimanche 18 novembre au 7 bis rue neuve bourg l'abbé à Caen. Gratuit. Tél. 02 31 93 09 00