Jouez avec Tom pour gagner votre enceinte Bluetooth

Si vous êtes branchés nouvelles technologies et bien il va falloir vous passer des fils puisque le cadeau que Tom vous offre dans "Cherchez, trouvez, gagnez" est connecté à distance, en wifi et bluetooth. Il s'agit d'une enceinte en forme de ballon équipée d'un port USB, d'une portée de 10 mètres et dotée d'une autonomie 4h en marche.

Son avantage est bien entendu sa résistance à l'eau, ce qui évitera les problèmes si elle est placée dans votre salle de bains ou proche d'un évier et subit quelques éclaboussures ; cette enceinte portable pourra même vous accompagner pendant votre baignade.

Pour avoir une chance de la remporter jouez à "Cherchez, trouvez, gagnez" entre 9h et 13h sur Tendance Ouest. 2 méthodes pour vous inscrire :

- Par sms : TOM au 7 11 12 (65 centimes+coût sms)

- Par téléphone : 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute)

Tom vous donnera quelques éléments pour mener l'enquête. Nous savons à l'heure actuelle que l'objet recherché peut être utilisé pour un usage personnel et professionnel ; il est suffisamment petit pour être manipulé avec une main. Ce n'est pas un stylo ni un briquet.

Notez que si vous passez à l'antenne sans découvrir l'objet vous ne repartirez pas les mains vides. Des entrées sont à gagner pour le spectacle "Le père Noël au Pays d'Oz" joué le 1er Décembre à 20h au Havre, le 9 Décembre à 14h30 à Rouen et le 15 Décembre à 17h15 au zénith de Caen.