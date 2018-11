Votre horoscope signe par signe du mardi 20 novembre

Bélier

Vous êtes dans un état de lucidité qui vous permet aujourd'hui de discerner le bon grain de l'ivraie. Des choix importants s'imposent. Aucune complaisance face aux dysfonctionnements alentour.

Taureau

Vous ne voulez pas vivre la réalité. Il y a quelques réticences à demeurer dans vos illusions. Il faut revenir à une harmonie.

Gémeaux

Quelques expériences pertinentes pour les jours qui viennent. Loin de toute pollution vous allez vers des aspirations fondamentales. Vous cherchez un phare dans la nuit.

Cancer

Vous ne cherchez jamais à faire du bruit même si parfois vos idées font scandale. Ça vous amuse. Parfois les mots sont récurrents et assez mal interprétés. Restez prudents.

Lion

On pourrait penser que vous êtes quelqu'un de frivole. Cette légèreté est une armure cachant des réalités très complexes. Réduisez la voilure de votre ironie. Ça n'arrange rien.

Vierge

Vous êtes toujours à la recherche de la beauté extrême qui ne fane mais. Peut-être le début d'une démarche spirituelle. Seul anti oxydant à votre portée.

Balance

Journée de grande confusion mais au fond tout va bien. Évitez de vous casser la tête. Que vous manque-t-il exactement ? exaltation et exultation avant ce soir. Parfait !

Scorpion

Journée de grande gourmandise. Épicurien, vous avez la frénésie de goûter d'autres saveurs et celles-ci font parfois bouler les lignes. Vous avez envie de vous distiller une nouvelle vie.

Sagittaire

Vous avez le sentiment que l'un de vos proches file un mauvais coton. Tout marche en crabe. Une drôle de petite musique vous fredonne que l'on n'est pas sorti de l'auberge.

Capricorne

Grands rires aujourd'hui et c'est une bonne chose. Vous en avez bien besoin et en plus on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle.

Verseau

Journée de bouleversement. Chantiers colossaux, la besogne est ambitieuse mais accessible puisque rien ne vous arrête lorsque vous avez le feu sacré.

Poissons

Pas de panique, tout se passera bien malgré les angoisses du moment. Aucun fracas. Le temps est le plus sage de tous les conseillers.