Gilets Jaunes : quelques tensions autour de Rouen

Malgré les évacuations par les forces de l'ordre, les gilets jaunes ont tenu des points de blocage, près de Rouen (Seine-Maritime), dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 novembre 2018. Les deux principaux ? Le rond-point des Vaches, à Saint-Etienne-du-Rouvray, et le rond-point de la Motte, où se rejoignent la Sud III et le pont Flaubert. Dans la matinée du lundi 19 novembre 2018, ce sont ces deux points qui ont causé des perturbations, qui se sont parfois répercutées assez loin dans l'agglomération. Par exemple, de longues files de voitures s'étaient formées pour monter sur les bacs de la rive droite, au niveau du Val-de-la-Haye et de Croisset.

Des manifestants différents

"Ce matin, il y a plus de nuisances car les gens vont travailler", reconnaît Benoit Lemaire, le directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime. Pourtant, les forces de l'ordre mobilisées ont bien pour consigne d'autoriser les barrages filtrants et d'interdire tout blocage total.

Par rapport au week-end passé, Benoit Lemaire note surtout une évolution dans la "sociologie" des manifestants. "Sur l'un des deux ronds-points, il y a des gens qui ont plus envie d'en découdre et qui n'ont pas la même motivation que les Gilets Jaunes ailleurs. Comme le soir, l'ambiance est beaucoup moins familiale", note-t-il. Il n'exclut d'ailleurs pas une intervention de la force publique si la situation dégénère.