Cette année Katy perry célèbre Noël en chanson

Cela fait quelques années que Katy Perry n'avait pas orienté son répertoire musical sur l'univers de Noël, sa dernière chanson sur ce sujet remonte à 2015, il s'agissait de "Everyday is a Holiday" :

Dernièrement Katy Perry avouait vouloir prendre un peu de recul par rapport à la chanson, du moins ralentir le rythme pour s'occuper d'elle et de son couple. Néanmoins elle n'a pas oublié de nous offrir ce cadeau musical qui n'est d'ailleurs pas disponible partout, il faut vous rendre sur Amazon Music. Alors une véritable perle ou pas selon vous ? Nous vous laissons faire la comparaison entre l'ancien et le nouveau thème.

Si la chanson 2018 n'est pas encore illustrée par un clip à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'esprit de Noël est lui bel et bien présent. L'artiste nous en a dévoilé un extrait il y a peu sur son compte Twitter.

For all my friends secretly buying their tree already 🎁 SURPRISE! 🎁 Christmas comes early!🎄Stream my new original song #CozyLittleChristmas only on @AmazonMusic now! https://t.co/LAdQo7Sdds ❤️💚❤💚❤ pic.twitter.com/3miJsxDj8h