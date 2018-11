Le retour de la neige et du froid en Normandie

L'arrivée du froid est confirmée ce dimanche 18 novembre 2018, avec un flux d'air froid venant de l'Est. Mardi, mercredi et jeudi pourraient voir tomber la neige. Aucun des cinq départements normands n'est épargné par ces prévisions très hivernales.

Retour des gelées

Dès la nuit prochaine, de dimanche à lundi, les températures ne dépasseront pas 1 degré dans l'Orne, le Pays d'Auge et la Seine-Maritime, dans les terres. Des gelées sont même à prévoir dans la matinée de lundi dans l'Orne. Les journées de lundi et de mardi seront marquées par un temps sec et ensoleillé mais froid.

Les premières gelées seront pour l'Orne, lundi matin. - Capture écran Météo France

Le premier épisode neigeux est prévu pour mardi soir, partout en Normandie selon Météo France, excepté dans le Nord du Cotentin.

De la neige attendue dans la quasi-totalité de la région. - Capture écran Météo France

Tout au long de la semaine, les températures ne devraient pas dépasser 6 degrés au meilleur de la journée. Un second épisode neigeux est probable dans le Calvados et l'Orne, dans la nuit de mercredi à jeudi. À suivre.

De la neige, à nouveau, pour les secteurs de Domfront et Lisieux, plus tard dans la semaine, jeudi. - Capture écran Météo France

A LIRE AUSSI.

La France s'emmitouffle: le froid s'ancre pour de bon sur le pays

La vague de froid généralisée arrive en France

Neige et grand froid sur presque la moitié de la France

Des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports

Températures glaciales: 3/4 du pays en plan Grand froid, les autorités en alerte